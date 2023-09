Nerini: "Da Città ecologica a Città ideologica la strada è davvero breve"

Pisa, 8 settembre 2023 - Pisa, 8 settembre 2023 - Il consigliere comunale di maggioranza Maurizio Nerini ha risposto alle considerazioni della Città Ecologica in materia di urbanistica. "Sul piano di recupero ex Caserma Artale quelli della ”Città ecologica” si impegnano molto a scrivere legittimamente tante osservazioni, ma spesso la confusione in quello che scrivono regna sovrana - dichiara Nerini - Le domande sulle scelte urbanistiche che sollevano avrebbero dovuto porle all'inizio di tutta la questione portata avanti da PD e predecessori, quando gli immobili delle caserme cittadine sono stati “svenduti” e si è abdicato alle scelte con atti che già all'epoca davano però indicazioni su cosa poter realizzare nel complesso. Con buona pace della “Città ecologica” ad oggi tali indicazioni non sono modificabili e non sono nemmeno materia di partecipazione. Altra questione sono i vincoli che esistono, posti anche dalla Sovrintendenza che ha dato le proprie prescrizioni, vincoli che l'Amministrazione vuole far rispettare al costruttore che è logico che pensi al proprio profitto visto che si legge negli atti: “L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di unità immobiliari a destinazione residenziale” È chiaro che il piano di recupero ex Artale con la ZTL da estendere non c'entri nulla nella misura in cui c'è un PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) approvato, come che la realizzazione del parcheggio multipiano sia demandata ad una fase successiva dove il Comune tornerà proprietario dell’area ceduta e poi valuterà le esigenze proprio previste dal PUMS in tema di mobilità sostenibile e mezzi elettrici. Infine i suggerimenti su parcheggi sicuri per bici e monopattini elettrici credo che sfondino una porta aperta visti gli investimenti in merito fatti in città, ma certo non sono materia urbanistica. Da ”Città ecologica“ a “Città ideologica” la strada è davvero breve - conclude il consigliere -".

M.B.