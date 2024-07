"Nell’immaginario comune il liceo artistico è per chi non vuole studiare, ma non è così"

Pisa, 17 luglio 2024 - "Molto spesso la scuola è agli onori della cronaca per i disservizi o per fatti di cronaca o per episodi di bullismo, questa volta vorrei che la scuola potesse ricevere un pubblico ringraziamento. Il Liceo Artistico F. Russoli è una scuola eccellente e credo sia giusto poter ringraziare i docenti, la preside e i collaboratori scolastici per il pregevole lavoro che svolgono quotidianamente. Purtroppo, nell’immaginario comune e forse con uno sguardo superficiale di una parte dell’opinione pubblica il Liceo Artistico viene liquidato come una scuola “facile” per ragazzi con poca voglia di studiare ma questa non potrebbe essere una visione più miope e scorretta. La nostra esperienza come famiglia non potrebbe essere più lontana. La scuola è stimolante, ricca di approfondimenti, di progetti integrativi, di esperienze in tutti i diversi ambiti più strettamente didattici ma anche sportivi, ambientali ed ovviamente artistici. Sia nella sede di Cascina per il percorso del Biennio comune che poi nella sede di Pisa per l’indirizzo specialistico abbiamo avuto la fortuna di incontrare docenti motivati, appassionati, colti e preparati e in più accoglienti, disponibili e in grado di trasmettere non solo la loro competenza ma e soprattutto la loro passione a mio figlio. Attraverso questo ciclo di istruzione un ragazzino indeciso ha sviluppato passioni, progetti e capito cosa e chi vuole diventare. Il percorso ha visto non solo incoraggiamenti e lodi: è stato caratterizzato, talvolta, da scontri di opinioni, da punizioni e divieti che sono serviti a crescere e ad acquisire rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei suoi abitanti. Ho visto in mio figlio crescere l’amore per la sua scuola e per se stesso come studente e non credo che ci possa essere un lascito migliore. Quindi vorrei dire grazie alla preside Gaetana Zobel per la sua guida autorevole e partecipata, al vice preside Luca Grassini per il suo supporto e la sua partecipazione, ai docenti dell’indirizzo Architettura ed Ambiente a partire dal professore Lorenzo Carletti, coordinatore della V° D, che ha seguito amorevolmente e con competenza i ragazzi della classe per arrivare alle docenti di indirizzo Tiziana Paggetti e Antonella Baldini che hanno dotato di strumenti e di conoscenze tecniche tutti i loro studenti non dimenticando tutti gli altri professori altrettanto capaci e preparati. Con stima e affetto" Flavia Centurrino