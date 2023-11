‘Nel sogno del bosco’: atto d’amore. Tofanelli presenta il suo docufilm

Un atto d’amore per la sua terra e per natura del parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Si intitola "Nel sogno del bosco" il nuovo docufilm del regista Alessandro Tofanelli che sarà presentato in anteprima al cineclub Arsenale giovedì 30 alle 20.30. Una sceneggiatura scritta a quattro mani con la vecchianese Barbara Baroni con la quale il regista collabora costantemente dal 1998 tra lungometraggi, documentari, progetti conclusi, in corso e ancora da realizzare. Sinergia che è da sempre un ‘laboratorio di idee’ fortemente radicato sul territorio. La storia è ambientata, appunto, nel Parco e racconta di un uomo che, giunto all’età della vecchiaia, ripercorre tutta la sua vita nel bosco tra passato e presente in un articolarsi di toni veri e fantastici. Immagini superlative narrano una memoria fatta di persone, alberi, animali e anche di silenzi e colori che il protagonista – interpretato da Giulio Mancini - non ritroverà più se non nel periodo del Covid-19 quando gli uomini si sono ritirati nelle loro case e la natura ha potuto avanzare indisturbata – e più sana - negli spazi eccessivamente antropizzati. E allora Giulio racconta della sua Guendalina, volpe dispettosa, e degli altri animali – daini, cinghiali – che la sera vengono a rifocillarsi alla porta di questa casa immersa nel bosco, dove il tempo sembra che si sia fermato. Così come rivive, col pensiero, la sua stagione d’amore nel momento in cui lancia il giacchio, a Bocca di Serchio, durante un tramonto: solo che prima c’era l’inquietudine dei baci appassionati, adesso c’è ancora inquietudine ma mista a smarrimento. "Il docufilm – commenta Alessandro Tofanelli - si sviluppa tra sogno e realtà, tra i miei tanti riferimenti culturali, i miei maestri di vita e gli animali che mi hanno sempre accompagnato nella mia quotidianità. E’ la volontà di fissare nel tempo questa casa nel bosco dove ho sempre vissuto e che, se è stata fonte di ispirazione per la mia attività pittorica, è stata stimolo a imparare a vivere con semplicità. Oggi, il rumore del bosco è la colonna sonora che amo di più e che conosco meglio". Alessandro Tofanelli - che vive in mezzo al bosco nella macchia di Migliarino - è un artista eclettico: pittore, fotografo, regista di film e documentari naturalistici. "Contronatura", il primo lungometraggio girato come regista e sceneggiatore (era il 2005, con Barbara Baroni nel ruolo di aiuto regista) ha vinto il premio speciale della giuria al Festival Europacinema, cui fece seguito quello al Festival Nice di New York e San Francisco. "Nel sogno del bosco" - pronto a girare per i festival italiani e internazionali - è una produzione "Un fiorino cinema&arte". Le musiche originali sono di Riccardo Arrighini, la scenografia di Azzurra Tofanelli, i costumi di Marta Scarlatti.

Francesca Bianchi