Nel palazzo delle pergamene antiche Open day dell’Archivio della Diocesi

Uno dei luoghi da scoprire. Sono in corso (finbo al 20 maggio) gli open day di Archivio e biblioteca della diocesi di Pisa. Con una serie di iniziative "Dalla pergamena al web" per le giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana. Un programma di laboratori e visite guidate.

La storia. Il primo nucleo è formato dall’archivio arcivescovile con la documentazione prodotta dall’attività spirituale e temporale del Vescovado a partire dal 720 d.C., anno a cui risale la pergamena (esposta) più antica d’Italia.

In totale sono circa 8.300 le pergamene e oltre 12.000 unità archivistiche. Tra i documenti più importanti l’archivio capitolare di Pisa, prodotto dai canonici, l’archivio del convento e seminario di Santa Caterina, l’archivio dell’Università dei Cappellani del Duomo. Tra quelli parrocchiali, l’archivio di San Ranieri e della Parrocchia del Duomo dove - la particolarità - si trova la registrazione dei battesimi di tutti i nati a Pisa, dal 1458 al 1911, quando furono concessi i fonti battesimali ad ogni parrocchia.

Un evento che ha due obiettivi: "illustrare l’evolversi della scrittura nel corso del tempo, in relazione ai numerosi fattori che ne hanno determinato forme e caratteristiche peculiari", si spiega dalla Diocesi; ma anche "approfondire la conoscenza del patrimonio documentario e librario custodito dai due enti ecclesiastici dal punto di vista non solo contenutistico, ma anche formale e materiale". Un’occasione per, aprendo le porte ai cittadini con varie eventi, approfondire il patrimonio culturale della realtà locale.

Le date. Giovedì pomeriggio si svolgerà la visita guidata alla Biblioteca Cateriniana, mentre sabato 20 si terranno quattro visite alle mostre di documenti e libri, allestite nell’Archivio storico diocesano e nella Biblioteca Cardinale Pietro Maffi.

Saranno inoltre organizzati quattro laboratori didattici sia da parte dell’archivio diocesano sia della biblioteca diocesana, rivolti alle scuole cittadine.

La cronaca di questa iniziativa. Le attività saranno documentate con foto e video, che saranno utilizzati per realizzare un percorso culturale da pubblicare sul sito BeWeB.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: [email protected] (050.565571) o [email protected]pisa.it (050.565517).

An. Cas.