"Nel centrodestra c’è un vero cacciucco"

"Un vero cacciucco politico arde il fuoco sotto la cenere nel centrodestra e la candidata Ilaria Boggi cerca di nasconderlo con due liste civiche paravento". Aldo Bronzini, segretario comunale del PD, accusa la candidata del centrodestra di buttare fumo negli occhi agli elettori puntando su due liste civiche personali. "Un modo – accusa Bronzini - per costruirsi un’immagine distaccata dai partiti di destra che la appoggiano". Bronzini si riferisce alle parole del candidato nella lista civica per Boggi Sindaco ed ex Terzo Polo a Pisa, Agostino Della Togna che ha definito la candidata leghista "antifascista e progressista". "La Boggi – dice Bronzini – è stata una candidatura calata dall’alto da Susanna Ceccardi (Lega) e Diego Petrucci (FdI) tutt’altro che partiti antifascisti e progressisti. Sogghignano ancora alla Casa del Popolo di Pappiana per la sua incoerenza politica dopo averla vista cercare voti cantando Bella Ciao nei giorni precedenti il 25 Aprile, avremmo voluto vederla almeno una volta in cinque anni da consigliera comunale alle celebrazioni del 25 Aprile o a quelle per le vittime di stragi mafiose".