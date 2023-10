Nei boschi spuntano gli accampamenti degli spacciatori

Volterra (Pisa), 10 ottobre 2023 – Aree boschive trasformate in bazar della droga, con tanto di accampamenti dove ricevere i clienti. Sono stati i carabinieri delle stazioni di Ponteginori e Riparbella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Riparbella, a concentrarsi sulle aree boschive della Maremma Pisana e della Val di Cecina per i controlli antidroga: qui hanno trovato i segni inequivocabili dello spaccio.

I militari sono riusciti a identificare una persona sorpresa in possesso di un quantitativo per uso personale di cocaina che ha ammesso di trovarsi nel bosco per portare derrate alimentari agli spacciatori. E’ scattata immediatamente la denuncia per favoreggiamento e la segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre rinvenuti due tende da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, fornellini elettrici per scaldare le vivande, alimenti da cucinare, lampade e varie batterie per auto, utilizzate verosimilmente per ricaricare telefonini e personal computer. L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.