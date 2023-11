Nazionale della Toscana per tornare a vincere con il Galeone Rosso

Plasmare una ‘nazionale’ della Toscana per rappresentare Pisa nell’Antica Regata delle Repubbliche Marinare. È questo l’obiettivo del nuovo direttore tecnico del Galeone Rosso Leonardo Pettinari. Già 7 volte campione del mondo di canottaggio, con 3 partecipazioni alle Olimpiadi, Pettinari fu insignito in passato del titolo di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica italiana ed è uno degli asset più importanti del passato recente del galeone rosso. Nel 2006 vinse, con Alessandro Simoncini come allenatore, la regata e oggi è chiamato rinnovare l’equipaggio pisano. Sarà coadiuvato da Luca Gagetti e Alessandro Simoncini, già allenatore del 2005 al 2015 con 3 vittorie e 4 secondi posti. "Ciò che faremo quest’anno sarà la base per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di creare una nazionale della Toscana per la città di Pisa - dichiara Pettinari -. Il lavoro che vogliamo fare con le società remiere toscane sarà volto a riportare il galeone rosso a un livello alto. Cercheremo di farlo con la condivisione con le società e gli allenatori regionali, con la collaborazione si può fare tanto".

L’idea è quella di trasformare Pisa in ciò che Amalfi ha rappresentato per Salerno e la Campania del canottaggio. Soddisfatto ed emozionato anche Alessandro Simoncini: "Insieme con Leonardo abbiamo costruito tre bellissime vittorie - ricorda l’ex allenatore, nuovamente tornato al timone con un ruolo diverso -. Sono rientrato per stare vicino a Leonardo. Faremo un bel lavoro". Il sindaco di Pisa Michele Conti traccia la strada: "Abbiamo deciso di investire più risorse negli sport sull’acqua che appartengono alla tradizione pisana per arrivare preparati ai prossimi appuntamenti e ottenere risultati che ci rendano orgogliosi della nostra città".

L’assessore allo sport Frida Scarpa: "È di fondamentale importanza la sinergia tra parte storica e sportiva, con ben due assessorati dedicati. Con Filippo Bedini dobbiamo mostrare insieme le due facce della stessa medaglia. Per noi questo è un prestigioso punto di partenza". L’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini espone infine con dovizia di particolari il lavoro svolto: "Il lavoro per l’organizzazione della regata Armi è diventato "a quattro mani". Per ciò che concerne la rievocazione storica è stato fatto un lavoro molto importante sulle dotazioni, addobbi e costumi, mentre quella squisitamente sportiva oggettivamente negli ultimi anni è stata più in sofferenza. Sono molto fiducioso che l’impegno su questo versante dell’assessore Scarpa possa far risalire la china al Galeone rosso, sfruttando un ricambio generazionale".