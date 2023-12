Navetta interna a Cisanello. Stop e orari ridotti per le feste

Come di consueto, durante le festività natalizie e precisamente a partire dal 27 dicembre al 7 gennaio, il servizio di bus/navetta gratuito, svolto nel presidio di Cisanello e nei parcheggi limitrofi, verrà ridotto o sospeso. Riportiamo di seguito i giorni e gli orari con le modifiche del caso. Nei giorni mecoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 dicembre: il servizio verrà reso da due navette la mattina (linea blu dalle 5.35 alle 14 e linea marrone dalle 6.15 alle 14) e da una navetta il pomeriggio (linea verde dalle 14 con ultima corsa alle 22.15).

Sabato 30 dicembre invece il servizio verrà reso da una sola navetta per tutto il giorno (linea blu dalle 5.35 alle 14 - linea verde dalle 14 con ultima corsa alle 22.15).

Nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 non è previsto nessun servizio. A partire dal 2 gennaio e nei giorni 3, 4 e 5 gennaio: il servizio verrà reso da due navette la mattina (linea blu dalle 5.35 alle 14 e linea marrone dalle 6.15 alle 14) e da una navetta il pomeriggio (linea verde dalle 14.00 con ultima corsa alle 22.15). Nessun servizio in funzione, invece per sabato 6 e domenica 7 gennaio.