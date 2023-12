"Natale per tutti". E a tavola servono i vip. Pranzo solidale nel salone della Borsa Merci

Natale è luci, festa, mercatini, ma è anche e soprattutto solidarietà. Quella concreta, vera, fatta di gesti quotidiani che danno un aiuto a chi non è così fortunato da potersi permettere la semplicità di un pasto caldo. Nasce con questo spirito "Natale per tutti", l’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa insieme a Caritas, con il patrocinio del Comune di Pisa, e con il contributo di GrosMarket, Glou Glou e Panificio Borrelli, che in vista delle festività natalizie ha permesso a oltre 100 persone di sedersi a tavola nel salone della Borsa Merci della sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, allestito per l’occasione come un ristorante. Un menù realizzato con cura da i ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, dall’antipasto fino al dolce, mentre autorità e rappresentanti delle istituzioni hanno indossato per l’occasione il grembiule e servito ai tavoli. Tanti i volontari che hanno partecipato: tra i quali il presidente dell’Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa e gli assessori Giovanna Bonanno, Paolo Pesciatini, Riccardo Buscemi e Gabriella Porcaro, l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, oltre ai membri di giunta e consiglio direttivo di Confcommercio Pisa.

"Abbiamo mantenuto la promessa di raddoppiare questa giornata dopo l’esperimento già fatto a Pasqua - ha affermato con orgoglio il presidente di Confcommercio Maestri Accesi - credo che questo momento arricchisca anche e soprattutto noi, e che realizziamo grazie alla passione dei nostri ristoratori - e conclude con una riflessione - siamo abituati a volare un po’ troppo alto quando ci confrontiamo, dobbiamo tornare al quotidiano e renderci conto di quello che ci circonda". Una veste nuova quella indossata stamani dai membri dell’amministrazione comunale, che sensibilizza all’amore verso il prossimo.

"È un momento particolare quello del Natale - ha commentato il vicesindaco Latrofa - nel quale le persone che hanno più fragilità hanno bisogno di sentire calore umano, la vicinanza dei cittadini ma anche di chi rappresenta la città, credo che oggi sia un dovere per noi essere qui".

"Divisa" da lavoro anche per l’assessore Pesciatini. "Tra le iniziative che abbiamo previsto quest’anno non potevano mancare quelle dedicate alla solidarietà - ha affermato l’assessore al Turismo - la tradizione del Natale viene in questo modo affermata nei suoi valori più profondi". La situazione dei senzatetto in città è un tema che sta a cuore all’assessore Bonanno: "E’ un modo per stare vicino a coloro che vivono momenti difficili della loro vita, abbiamo messo in atto anche il progetto "Homeless", sosteniamo il dormitorio, dando la possibilità a chi ne ha bisogno di usufruire di numerosi servizi quotidianamente". In sala anche la senatrice Ylenia Zambito, che ha ricordato come questa iniziativa "deve servire non solo ad aiutare chi ne ha bisogno, ma soprattutto a far riflettere chi deve prendere le decisioni".

Alessandra Alderigi