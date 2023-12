Natale al Verdi: "Regala il teatro tra note e magia"

Dalla Traviata in vernacolo-goliardico, a due prime mondiali, una delle quali in esclusiva assoluta per il Teatro di Pisa. E poi la ghiotta occasione della gift card per spettacoli del Verdi, un regalo natalizio da intenditori. E poi ecco che il cosmo si affaccia in teatro visto nel cartellone c’è un nuovo e "inaspettato" ingresso, quello di Ego-Virgo, partner dell’attesissimo concerto con le musiche da film di fantascienza di Sir John Williams. Il primo appuntamento è sabato 23 dicembre alle 21, con la prima mondiale di Alles Walzer, lo spettacolo brioso e brillante che raccoglie il meglio delle melodie Straussiane. Dodici danzatori della Compagnia Daniele Cipriani balleranno sulle musiche di Johann Strauss, Josef Strauss e Gustav Mahler per la coreografia di Renato Zanella. Per concludere e iniziare l’anno in spensieratezza, la Fondazione invita il pubblico a trascorrere il San Silvestro in Teatro aspettando la mezzanotte con una cena servita nel Ridotto (inizio ore 19.30; costo 95 euro) e la divertente Traviata in vernacolo messa in scena dal Crocchio dei Goliardi. Per salutare in modo tradizionale l’inizio del nuovo anno, alle 18 del primo gennaio 2024 il Teatro di Pisa ospiterà il Concerto di Capodanno. Come da tre decenni, il Concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Pisa Host. Venerdì 29 dicembre alle 21, in collaborazione con EGO Virgo, l’evento unico Musiche dal cosmo. L’universo sonoro di Sir John Williams. La All Stars Orchestra torna a riunirsi diretta dal Maestro Carmine Pinto con la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti. Un’orchestra stellare per un concerto cosmico, presentato da Teatro Verdi ed EGO in occasione dei vent’anni dell’esperimento Virgo. Il programma ripercorrerà alcune colonne sonore dello straordinario repertorio di Sir John Williams. Il Verdi presenta la Verdi Gift Card, la carta regalo che consente di acquistare un credito spendibile in abbonamenti e biglietti al Botteghino del Teatro di Pisa. La carta regalo è valida 12 mesi, Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa dice: "Regalare una gift card del nostro teatro è un gesto azzeccato e sicuramente apprezzato da chi lo riceve. E’ un regalo che si protrae nel tempo ed emoziona". L’assessore alla Cultura Filippo Bedini, commenta: "L’offerta natalizia ha un taglio popolare. I valzer viennesi prima e le colonne sonore di John Williams, poi, suonate dalla All Stars Orchestra che ritorna a Pisa per il ventennale di Virgo sono due titoli di grande fascino. Anche l’idea della rivisitazione della Traviata in vernacolo è in linea con la spinta che l’amministrazione sta dando alla valorizzazione della nostra tradizione. Il cartellone va nella direzione di farlo vivere nelle feste affinché chi resta in città goda di un’offerta culturale di qualità".

Massimo Carpinelli, direttore di Ego-Virgo: "L’ iniziativa fa parte di una serie di azioni con cui puntiamo a intensificare ancora di più il collegamento di EGO con la vita culturale della città di Pisa e a valorizzare la presenza di Virgo nel territorio".

Carlo Venturini