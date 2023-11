Nasce all’Università di Pisa un centro dedicato alla didattica

Pisa, 16 novembre 2023 - E’ nato all’Università di Pisa un centro interamente dedicato alla didattica. Il Teaching and Learning Centre (TLC) si occuperà di innovazione della didattica universitaria, di sviluppare metodologie e strumenti per migliorare le esperienze di insegnamento e apprendimento, e di formazione degli insegnanti. Il Centro promuoverà e coordinerà tutte le azioni presenti e future che fanno capo alla didattica di Ateneo. Ci sono ad esempio i progetti speciali per la didattica che già da alcuni anni coinvolgono studenti e studentesse dei corsi di laurea triennali e magistrali in esperienze attive e partecipate. Oppure iniziative come “Insegnare a insegnare” per migliorare le competenze didattiche degli stessi professori universitari o la Comunità dei mentori con docenti che seguono lezioni di colleghi di altre discipline per uno scambio di punti di vista con il coinvolgimento degli studenti per migliorare le metodologie didattiche. “Uno degli obiettivi – dice Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica - sarà quello di individuare le cosiddette buone pratiche, condividerle e valorizzarle in coordinamento con il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Ateneo”. Al TLC fa capo anche l’attività dell’Università di Pisa nel campo della formazione insegnanti, con i nuovi percorsi di formazione che saranno attivati nei prossimi mesi, grazie all’apposito Centro multidisciplinare interno al TLC, coordinato da Cecilia Iannella. “La collaborazione scuola università è un tassello fondamentale per lo sviluppo culturale del Paese – sottolinea Paoletti – In questo contesto il tema della formazione degli insegnanti, quelli futuri e quelli in servizio, riveste un ruolo particolarmente importante, è mia convinzione è che scuola e università possano trarre beneficio reciproco da questo confronto”. Gli organi del TLC sono il Direttore, la Giunta, di cui fanno parte i referenti esperti (Filippo Chiarello, Donatella Fantozzi, Cecilia Iannella, Federica Paganelli), il Consiglio, con i referenti TLC dei Dipartimenti, e un Comitato scientifico con compiti di raccordo tra le politiche di Ateneo in materia di didattica. Il supporto amministrativo è assicurato dall’Unità Teaching and Learning diretta da Luigi Diana. Possono afferire al TLC tutti i docenti dell’Ateneo interessati alle sue finalità.

M.B.