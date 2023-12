Musiche dal cosmo al teatro Verdi per celebrare i 20 anni di Ego-Virgo

La scoperta delle onde gravitazionali annunciata nel 2016 e premiata con il Nobel nel 2017 è stata raccontata molte volte come il primo ascolto del ‘suono’ dell’Universo e ha fatto conoscere Virgo, una delle tre antenne gravitazionali più grandi e sensibili del pianeta inaugurata nel 2003 a Cascina da Ego, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo. Questo ascolto ha dato il via a una nuova Astronomia e innescato una rivoluzione scientifica nel nostro modo di osservare l’Universo paragonabile a quella di Galileo con il suo cannocchiale. Per celebrare i venti anni dal rivoluzionario esperimento Virgo, la Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con EGO-Virgo presenta Musiche dal cosmo. L’universo sonoro di Sir John Williams. Venerdì 29 dicembre al Teatro Verdi (ore 21), la All Stars Orchestra, composta dalle prime parti di alcuni dei più importanti teatri italiani, diretta dal Maestro Carmine Pinto e la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti. L’Universo sonoro di Sir John Williams sarà uno straordinario viaggio musicale esplorando le connessioni tra la scienza e l’arte, tra l’Universo e la creatività umana. Il programma ripercorrerà alcune delle colonne sonore più celebri del repertorio di Sir John Williams. La All Stars Orchestra eseguirà alcuni brani delle colonne sonore di pietre miliari della storia del cinema di fantascienza e non solo, come Star Wars, Superman, Jurassic Park o Schindler’s List. Particolare omaggio sarà riservato a Giacomo Puccini, in anticipo sul 2024 e le celebrazioni per il centenario dalla morte, con l’esecuzione del Preludio Sinfonico in La e il celeberrimo Intermezzo della Manon Lescaut le cui note finali si riconoscono nella famosissima melodia di Guerre Stellari. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro di Pisa, su www.vivaticket.it e al servizio di biglietteria telefonica 050.941188. Info: 050.941111. "Raccontare Virgo - dice il direttore del centro, Massimo Carpinelli – e le sue imprese scientifiche significa divulgare il loro significato per la scienza e riflettere sull’eco più ampia che nuovi orizzonti di conoscenza hanno sulla nostra visione del mondo e dell’umanità, esplorare le contaminazioni con le ricerche dell’arte e del pensiero. L’Osservatorio Gravitazionale Europeo intende celebrare il ventennale dell’inaugurazione ufficiale di Virgo, condividendo con la città di Pisa, il suo Teatro e il pubblico degli appassionati un grande concerto legato ad alcuni dei racconti cinematografici più straordinari e visionari tra esplorazione spaziale e fantascienza. L’augurio è che queste musiche e queste storie siano d’ispirazione soprattutto per i più giovani a coltivare la profonda immaginazione e la fame di conoscenza che spingono chi fa scienza a non accontentarsi di ciò che già sa, ma ad allargare i propri orizzonti, osando nuove visioni".