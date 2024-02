MusicaVerde Piano e viola

Secondo pomeriggio musicale, oggialle 17.30, nel Ridotto del Verdi con i concerti di MusicaVerde, la rassegna promossa da Fondazione Teatro di Pisa e Accademia di Musica Stefano Strata con lo scopo di offrire un palco prestigioso ai giovani talenti e di avvicinare il pubblico cittadino di ogni età alla conoscenza della musica classica.

Pianoforte e viola sono gli strumenti che ispirano il programma del concerto che vedrà esibirsi Gianluca Piretti (pianoforte), Luigi Ripoli (viola), Laure Pinsmail (pianoforte). Sarà un viaggio musicale tra Scarlatti, Bach, Haydn, Schumann e Vieuxtemps come sempre introdotto da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata.

I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su www.vivaticket.com. Gianluca Piretti Inizia lo studio del pianoforte nel 2021 e l’anno successivo accede, con il massimo dei voti al triennio accademico di primo livello, al conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, sotto la guida della professoressa Francesca Costa. Ha partecipato a diverse masterclass, tra le quali quella dei M° Romanovsky e Wessel. Dal 2022 frequenta il master di perfezionamento dell’Accademia Strata, sotto la guida del M° Federico Rovini. Luigi Ripoli Intraprende lo studio della viola nel Conservatorio di Cosenza e attualmente studia all’accademia Stauffer di Cremona con il M° Bruno Giuranna. Ha svolto attività concertistiche con musicisti e direttori d’orchestra di chiara fama quali Alessandro Cadario, Giovanni Sollima, Francesco Meli, Alexander Lonquich, Giampaolo Bisanti, Alessandro Pinzauti, Francesco Perri, Alessandro Tirotta, Daniele Agiman. Attualmente frequenta la masterclass di perfezionamento di viola del Maestro Lorenzo Corti. Laure Pinsmail

Dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di Aubervilliers (Parigi) si perfeziona a Birmingham e all’Accademia Franz Liszt di Budapest. Ha suonato in prestigiose sale e fatto parte di numerosi ensemble e ha inciso un CD con musiche di Liszt, Bartók, Beethoven e Ravel. In Inghilterra ha lavorato alla prestigiosa Rugby School, alla Steiner School di Elmfield ed all’Università di Wolverhampton. Ha anche accompagnato quasi tutti i tipi di strumenti per esami e concorsi internazionali. Dal 2021 è docente di pianoforte e pianista accompagnatrice presso l’Accademia di Musica Stefano Strata di Pisa.