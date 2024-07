Musica sotto la Torre: arrivano le note del Vivacide Trio

Pisa, 4 luglio 2024 – Nell’incantata cornice del Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, secondo appuntamento, venerdì 5 luglio alle 21.30 con Musica sotto la Torre, rassegna di musica organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana.

Vivacidade Trio propone musiche di Gioacchino Rossini, Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsacov, Pixinguinha, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Richard Galliano, Celso Machado, Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori. Il brio e la vivacità della musica sudamericana si mescolano con le sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della fisarmonica di Pietro Adragna, la dolcezza sonora del flauto di Chiara Sernesi e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori si fondono in una proposta concertistica nuova e originale.

Pietro Adragna, (Erice, 1988) è un fisarmonicista siciliano e concertista a livello internazionale. Inizia lo studio della fisarmonica a sei anni circa e all’età di dieci anni intraprende lo studio del pianoforte classico presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Negli stessi anni continua gli studi di fisarmonica presso l’Accademia Musicale “Roberto Fuccelli” di Perugia e segue corsi di perfezionamento in Francia con il M° Frederic Deschamps. Approfondisce i suoi studi musicali dedicandosi altresì alla composizione e alla direzione d’orchestra. Il suo lavoro è caratterizzato principalmente da trascrizioni per sola fisarmonica, anche di arie d’opera nate per grande orchestra.

Chiara Sernesi, (Erice, 1988) dove, all’età di undici anni inizia gli studi di flauto traverso con il Maestro Luigi De Vincenzi. Qualche anno dopo decide di intraprendere il percorso di studi presso il Conservatorio A. Scontrino di Trapani, studiando e perfezionando i suoi studi sotto la guida di diversi Maestri di chiara fama internazionale. Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, è fondatrice del “F&F” Duo insieme al M° Pietro Adragna con il quale svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Giuseppe Sinacori, dopo essersi diplomato con lode presso il conservatorio di Trapani ha intrapreso un'attività concertistica in tutto il mondo. In America ha tenuto una tournee che si è conclusa nella prestigiosa Carnegie Hall di New York. La città di Jacksonville, in Arkansas, l’ha insignito della cittadinanza onoraria. Numerosi anche i concerti in Cina in cui ha registrato il tutto esaurito a Hong Kong, Shanghai e Pechino. Ha inciso tre dischi con la casa discografica “Almendra” ed attualmente è docente di chitarra presso Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.

L’incasso della biglietteria sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio Mensa dei poveri. Sono stati più di 50mila i pasti nel 2023, 685 le persone diverse che ne hanno usufruito. Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle ore 21. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato.

Biglietteria e informazioni

Posto unico 15 euro Inizio spettacoli ore 21:30 Inizio prevendita 1° luglio alle ore 11 per tutti i concerti in programma. L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato solo online. Il link diretto alla pagina di acquisto è pubblicato sul sito: https://www.opapisa.it/notizie/musica-sotto-la-torre-xv-edizione/. Eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita ogni giorno di concerto solo presso la biglietteria locale. Biglietteria Musica sotto la torre. Museo dell’Opera del Duomo. Aperta dalle 9 alle 21 solo nei giorni di concerto.