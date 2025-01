Musica ’Selton’. Da Abbey Road... eccoli al Lumière

Musica pop con la band italo brasiliana "Selton", questa sera al Lumière. I Selton tornano in Italia dopo una cavalcata in mezza Europa che li ha portati anche a Londra per le registrazioni dei due volumi di Gringo e al lavoro con il produttore Ricky Damian. Ed è proprio nell’ambito dei loro soggiorni londinesi che la band ha avuto la possibilità - grazie all’invito dell’Abbey Road Institute - di realizzare il sogno di registrare negli studi più celebri del mondo, ad Abbey Road. Si chiude così un cerchio simbolico che parte dalla musica Beatles, suonata in strada, e arriva ai leggendari studi che hanno ospitato proprio i quattro di Liverpool. "Registrato negli studi di Abbey Road a Londra, - raccontano i Selton - questo brano rappresenta la realizzazione di un sogno per chi come noi ha amato così tanto i Beatles. Smoking Too Much stava solo aspettando il momento giusto per prendere forma, nel modo più straordinario possibile. Ora è la decima traccia di Gringo Vol. 1". Smoking Too Much, registrato dal vivo, suona squisitamente beatlesiano, pur mantenendo l’anima calda e contemporanea dei Selton. Un episodio speciale nella discografia della band e inusuale nel panorama musicale di oggi, che risponde al bisogno di riscoprire il gusto per la musica suonata, per l’attenzione al dettaglio, per la sospensione del tempo dell’atto creativo, fuori dalla frenesia dell’industria. La band si forma a Barcellona nel 2005, dove quattro amici di Porto Alegre, all’epoca compagni di scuola, si rincontrano casualmente e decidono di intraprendere un progetto musicale. Iniziano con canzoni dei The Beatles a Parco Güell. Nel 2006 partecipano al programma Italo Spagnolo di Fabio Volo, che viene registrato a Barcellona. In quell’occasione vengono notati dal produttore musicale di MTV Italia Gaetano Cappa che li invita in Italia per registrare un album. Gaetano Cappa e Marco Drago sono infatti i produttori del primo capitolo dei Selton. Tra l’estate 2023 e la primavera 2024 i Selton viaggiano tra la Puglia, Londra e Milano per registrare in studio con il produttore Ricky Damian il nuovo album Gringo Vol.1. Nel disco ci saranno collaborazioni sia italiane che internazionali.

Carlo Venturini