Museo di Calci: “Acquari naturali. Un incontro tra acquariofilia, ambiente e appassionati"

Calci (Pisa), 8 aprile 2024 - Nei giorni 13 e 14 aprile 2024, presso il Museo di Calci, si terrà l’evento “Acquari naturali. Un incontro tra acquariofilia, ambiente e appassionati”, con conferenze, esposizione di acquari e attività per famiglie. Nei giorni del convegno sarà possibile accedere al Museo con un biglietto ridotto al costo di € 5 presentando il coupon scaricabile a questo LINK. PROGRAMMA DELLE CONFERENZE E DELLE ATTIVITÀ Sabato 13 Aprile Conferenze e Workshop • Ore 10:30 Saluti Prof.ssa Elena Bonaccorsi, Direttrice del Museo di Storia Naturale Dr. Livio Leoni, Presidente Associazione Italiana Ciclidofili (AIC) • Ore 10:45 Prof.ssa Elena Maggi Presentazione progetto “AquaPLAN (Aquatic Pollution from Light and Anthropogenic Noise: Management of Impacts on Biodiversity)“, Dip. Biologia, Università di Pisa • Ore 11:00 Dr. Daniele Pieracci “Un mondo in pericolo” Biodiversità e conservazione delle specie ittiche d’acqua dolce italiane. • Ore 12:00 Dr.ssa Paola Nicolosi “Migratori in difficoltà: il caso della Cheppia” Presentazione progetto, Università di Pisa Ore 12:30 Pausa Pranzo • Ore 15:00 Dr. Mauro Natali “La ‘mia’ Amazzonia fra cambiamenti e sviluppo sostenibile” • Ore 16:00 OASE Presenta il progetto “Un acquario a scuola” • Ore 16:30 Allestimento live a cura di ITAU e Dott. Andrea Vannini “Un acquario in Borneo” Attività ludico-educative • Ore 11 (5-12 anni) “Nidi di bolle. Come nascono i pesci combattenti” Attività ludica per scoprire l’affascinante mondo del Betta splendens. • Ore 15:00 (5-12 anni) “Conosciamo i pesci” Laboratorio per scoprire le forme e gli adattamenti dei pesci. • Ore 16:00 (5-12 anni) “Lettura dentro l’acquario” Un’esperienza di storie e racconti di pesci tra le vasche dell’Acquario • Ore 16:00 (12-99 anni) “Un mondo in pericolo” Caccia al tesoro sulla rotta migratoria della Cheppia. Domenica 14 Aprile Conferenze e Workshop • Ore 10:30 Dott. Giorgio Chiozzi, Museo Civico di Storia Naturale di Milano “Pesci dall’inferno: i ciclidi della Depressione Dancala” • Ore 11:30 Massimo Tavazzi, Marco Marsili, Davide Marino (AIB) “49 Sfumature di grigio. Progetto di mantenimento delle specie ancestrali: dieci anni di viaggio” Ore 12:30 Pausa Pranzo • Ore 15:00 Dr.ssa Sara Bagnoli “Il killifish turchese nella ricerca: allevamento e riproduzione” • Ore 16:00 Allestimento live a cura di ITAU e Massimo Tavazzi “Le rapide a valle di Malebo Pool in acquario” Attività ludico-educative • Ore 11 (5-12 anni) “Un posto sicuro” Attività ludica per scoprire come i pesci accudiscono e difendono i loro figli. • Ore 15:00 (5-12 anni) “Costruiamo il primo acquario” Laboratorio per imparare insieme come interagiscono tra di loro le varie componenti. • Ore 16:00 (5-12 anni) “Conosciamo i pesci” Laboratorio per scoprire le forme e gli adattamenti di alcuni dei più famosi pinnuti. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Laboratori gratuiti: si svolgono entrambi i giorni alle ore 11.00 – 15.00 – 16.00. La durata prevista è di 45 minuti e la prenotazione è obbligatoria. Il laboratorio è gratuito ma viene richiesto il biglietto di ingresso al Museo. Visite guidate all’Acquario del Museo: si svolgono entrambi i giorni alle ore 12.00 – 16.00 – 17.00. La durata prevista è di 1 ora e la prenotazione è obbligatoria. Le visite hanno un costo di € 5 oltre al costo dell’ingresso al Museo. Per informazioni e prenotazioni contattare Lorenzo Tarocchi al numero 338 9385007 (anche WhatsApp). Le visite guidate e i laboratori saranno a cura dell’Associazione Italiana Betta. Evento organizzato dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con: Associazione Italiana Ciclidofili (AIC), Associazione Acquariofili Abruzzese (AAA), Associazione Italiana Betta (AIB), Associazione Italiana Killifish (AIK), Club Ittiologico Romano ‘Giancarlo Iocca’ (CIR), Club Acquariofilo Erpetologico Barese (CAEB), Gruppo Acquariofilo Salentino (GAS), Acquario.Top

M.B.