Museo Aviotruppe sarà aperto

Martedì 25, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione, il Museo Storico delle Aviotruppe sarà regolarmente aperto. Il Museo storico delle aviotruppe si trova in via di Gello 138 - 56123.

L’ingresso è gratuito, ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 050564509 (int 0372) o all’indirizzo email [email protected] La collezione museale è distribuita su 15 sale espositive che narrano la storia della specialità dalle origini sino ai giorni nostri. Nel museo si possono apprezzare circa 3000 cimeli.