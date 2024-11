"Murka. Avventure in Karelia" al Caracol

Il nuovo romanzo di Guido Carpi in prima nazionale a Pisa. "Murka. Avventure in Karelia" è il titolo del libro che sarà presentato venerdì 22 novembre alle 18.45 al Caracol, in un incontro moderato da Letizia Lindi di Ottolina tv e che vedrà la partecipazione di Sandro Tomasello, curatore della collana "Lumina" (MdS). Un’occasione da non perdere per il pubblico, che potrà immergersi nella narrazione di un autore che unisce rigore accademico e passione narrativa. Il romanzo trasporta il lettore nell’estate del 1919, nel cuore della guerra civile russa, in un impero devastato da tensioni etniche, sociali e politiche. Seguendo due giovani soldati bolscevichi e una misteriosa agente speciale nelle terre desolate della Karelia, ci troviamo di fronte a una narrazione intensa e appassionante, che esplora i confini tra fede rivoluzionaria e orrore, eroismo e disperazione. Con una ricostruzione storica minuziosa che fa da sfondo alla narrazione, Carpi offre ai lettori un’opera che coniuga il fascino del romanzo storico e la profondità della ricerca accademica. Professore ordinario di letteratura russa all’Università di Napoli "L’Orientale", è uno dei più importanti studiosi italiani della rivoluzione russa e della letteratura di quell’epoca. Autore di diverse opere di carattere saggistico come "Storia della letteratura russa" e "Lenin, il rivoluzionario assoluto", entrambe edite da Carocci, Carpi debutta ora nella narrativa, portando con "Murka" un affresco storico che promette di diventare un riferimento per chi vuole comprendere la Russia rivoluzionaria. Da sempre impegnato anche nella divulgazione, l’autore gestisce un canale YouTube nel quale esplora temi di storia e letteratura, rendendo accessibile la sua conoscenza a un vasto pubblico. La prima nazionale di "Murka. Avventure in Karelia" rappresenta non solo un evento letterario, ma un momento di riflessione su temi profondi e attuali come il cambiamento, l’identità e il ruolo della storia nella nostra comprensione del mondo. Pisa diventa così il palcoscenico di una serata di alto livello culturale, che coinvolgerà appassionati di letteratura e storia, offrendo loro un viaggio attraverso le terre gelide della Karelia e il tumulto della rivoluzione.