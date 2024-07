MuraInArt al Bastione del Parlascio. La mostra di Lavorare Camminare

Arte e intelligenza artificiale non sono poi così lontane, o almeno accorciano le distanze, interagendo per diventare strumento l’una dell’altra. Si è inaugurata ieri, negli spazi restaurati del bastione del Parlascio e sul camminamento in quota delle Mura di Pisa, MuraInArt, dove il gruppo artistico "Lavorare Camminare" espone una serie di istallazioni site- specific che valorizzano gli spazi, creando un dialogo tra l’antico e il contemporaneo. Le opere incastonate negli ambienti del Bastione, in un percorso di visita e scoperta sensoriale di grande fascino, indagano l’influenza delle innovazioni tecnologiche sulla vita dell’uomo e sull’arte in particolare, modificando il senso estetico comune. "L’arte è un elemento fondamentale del processo di costruzione della conoscenza- ha affermato l’assessore Paolo Pesciatini durante la conferenza stampa di presentazione dell’allestimento- ma anche della formazione dell’uomo e del cittadino". La mostra si articola in quattro parti lungo il percorso delle mura, dalla salita di Santa Maria al Parlascio- ha spiegato il professor Ilario Luperini, curatore dell’esposizione- una sintesi storica dei lavori sviluppati da Lavorare Camminare". I temi affrontati sono uomo e macchina, umano e non umano, organico ed inorganico, oscurantismo e trasparenza, esposti attraverso opere multiformi realizzate con materiali diversi, dal vetro al legno alla pelle sintetica, i membri del gruppo artistico ad oggi sono Manlio Allegri, Aldo Filippi, I Santini Del Prete, Piero Mochi, Paolo Netto, con il coordinamento artistico di Ilario Luperini. Alle spalle già numerose iniziative: Dialoghi con Villa Mimbelli nel 2021 a Livorno e Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini nel 2023 a Volterra, ad inaugurare il percorso è stata l’esperienza di Colloqui con la Fortezza Vecchia di Livorno, nel 2018.

La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre durante gli orari di apertura delle Mura, compresa nel prezzo di ingresso al monumento, in programma anche una visita guidata. LavorareCamminare è un’associazione di artisti, ognuno con un’importante carriera alle spalle, nata su invenzione di Bruno Sullo. Il nome scelto è tratto da una canzone del cantautore Piero Ciampi ed esprime al meglio la concezione che i componenti hanno dell’arte: opera viva che si rinnova e si rigenera, occasione per rendere esplicito il lavoro artistico, opportunità di concreta attività volta a camminare e sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno, un rinnovamento permanente che guarda al futuro.

Alessandra Alderigi