Mura per le scuole, tre possibilità di visita per scoprire la storia di Pisa

Pisa, 19 febbraio 2024 - Scoprire la storia della città passeggiando all’aria aperta: per l’anno scolastico in corso le Mura di Pisa propongono tre diverse possibilità didattiche rivolte agli studenti di ogni fascia d’età. Si parte con la visita guidata in quota su piazza dei Miracoli, adatta alle scuole medie e superiori, per conoscere sia la storia delle Mura dalla realizzazione ai giorni nostri sia le vicende che hanno portato alla nascita dei monumenti di piazza dei Miracoli, tutto da una prospettiva inedita. Le scuole medie e superiori possono scegliere anche il percorso completo: fino a 3 chilometri di passeggiata per ammirare dall’alto il caratteristico panorama pisano da Piazza dei Miracoli a Piazzetta Del Rosso, un itinerario che sorprende per la bellezza dei luoghi, tra giardini recuperati, tesori archeologici ed artistici, modulabile a scelta con partenza e arrivo possibili in tutti i punti di accesso. Per i piccoli della scuola dell'infanzia e della primaria è disponibile una visita incantata: l’atmosfera della Pisa medievale prende vita attraverso la voce e le parole di un personaggio storico che, conducendo i ragazzi nelle vicende del suo tempo, li aiuterà a immedesimarsi nelle lotte per il controllo del mare, nelle vicende del popolo e in quelle della nascita dei monumenti pisani. Accessibilità anche alle persone con disabilità motoria grazie agli ascensori presenti in tre dei quattro punti di salita e discesa. Sul sito www.muradipisa.it sono presenti le informazioni su prezzi e disponibilità, prenotazioni chiamando il numero 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure via mail a [email protected].

M.B.