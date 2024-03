Muore Contini ex direttore

È morto nella notte tra venerdì e sabato il professor Vairo Contini, ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Contini si è spento a 70 anni, di cui gli ultimi 18 vissuti con la Sla. Nato a Collesalvetti il 10 marzo del 1954, si era laureato in Medicina a Pisa nel 1981 e poi la sua carriera si era svolta in varie aziende sanitarie toscane fino alla nomina di primario di Medicina del lavoro alla ex Usl 2 di Lucca dove poi diventa direttore sanitario dal 1998 al 2000, anno in cui assume lo stesso incarico all’ex Usl 5 di Pisa. Nel 2002 diventa direttore generale dell’ex Asl 3 di Pistoia e ricopre questa carica fino al 2007, quando viene nominato prima commissario straordinario e successivamente direttore generale dell’Aoup fino al 2009, quando l’aggravarsi della malattia lo ha obbligato alle dimissioni.

Nei due anni di mandato come direttore, comprensivi anche della stesura di un nuovo Atto aziendale, "aveva introdotto molte innovazioni come la centralizzazione dei laboratori e l’implementazione del modello di ospedale per intensità di cure". Il professor Vairo Contini lascia la moglie Lucia e due figlie, Giulia e Silvia. La camera ardente sarà allestita nella sala del commiato nella casa funeraria della Pubblica assistenza di Pisa da oggi dopo le 13. La cerimonia laica si terrà martedì nello stesso luogo, poi la salma alle 16.30 sarà trasportata al cimitero.