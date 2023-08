Municipale Pisa: confermato Migliorini come Vicecomandante Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha affidato a Paolo Migliorini l'incarico di comandante vicario della polizia locale fino al 30 settembre, in attesa di individuare un nuovo dirigente. Migliorini guiderà i vigili urbani pisani per le prossime sei settimane.