Mozione approvata in Consiglio. Oggi in aula la verità di Seung A Pisa, approvata mozione in consiglio comunale per contrastare aggressioni al personale sanitario. Impegno per aumentare sicurezza negli ospedali. Udienza imputato per omicidio dottoressa Capovani. Polemiche su proposta polizia regionale.