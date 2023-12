"Mostrare il lavoro degli operatori"

Al fianco delle persone disabili e dei loro familiari. A Pisa la sede è in via dei Sepolcri 4 e conta circa 1500 associati, con un bacino di utenza di 3000 persone ogni anno. L’Anmic è l’associazione nazionale per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È stata fondata nel 1956, ha 108 sedi in Italia e circa 130.000 iscritti. "L’associazione è al fianco delle persone con disabilità nel disbrigo delle pratiche pensionistiche e per la richiesta di interventi, bonus, agevolazioni ecc, ha a disposizione un patronato e un caf, un importante sportello contro le discriminazioni delle persone con disabilità e un altrettanto importante ed efficace sportello lavoro, per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità", racconta la presidente, l’avvocato Annalisa Cecchetti.

Lo scopo dell’associazione?

"Lo scopo statutario di Anmic è la rappresentanza e tutela delle persone con disabilità. Un aiuto a tutto tondo, cioè, per ottenere l’esigibilità dei diritti e le pari opportunità. Il Centro Diurno l’amico è, attivo da moltissimi anni, è stato il primo a Pisa, accoglie 19 ospiti con grave disabilità ai quali viene offerta attività socioriabilitativa con laboratori e percorsi individualizzati per la vita indipendente. Il progetto contro le discriminazioni finanziato dalla Regione".

Il significato della foto sul calendario de La Nazione: voi rappresentate novembre.

"La foto è stata realizzata all’interno dell’appartamento che ospita gli utenti di A Casa di Mario, progetto di coliving per il dopo di noi ex l. 112/2016, che consiste nell’inserimento di 6 ospiti in un appartamento per un training di autonomia che li prepari a vivere da soli.

È importante per noi far comprendere il lavoro dei nostri operatori e volontari nell’accompagnare le persone con disabilità nel loro percorso di autonomia. La disabilità non è diversità e lavorare insieme è un valore per tutti".

A. C.