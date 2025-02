Mostra Hokusai e il Giappone

Si terrà giovedì a partire dalle 17.30 l’ultimo incontro di approfondimento della mostra ‘Hokusai’, dedicata al grande pittore e incisore giapponese in corso a Palazzo Blu fino al prossimo 23 febbraio. Nell’auditorium saranno presenti esperti dell’arte del giardino giapponese e dell’ikebana (l’arte della disposizione dei fiori recisi) per esplorare una concezione della natura in equilibrio tra artificio e casualità. L’incontro sarà Introdotto da Elisabetta Norci, professoressa di scienze dei beni culturali all’Università di Pisa e sarà coordinato da Rossella Menegazzo, professoressa di storia dell’arte dell’Asia Orientale e curatrice della mostra ‘Hokusai’.

Con oltre 200 opere, fra cui capolavori mai esposti prima, la mostra rappresenta un’occasione unica per conoscere il massimo esponente dell’Ukiyoe, il filone artistico legato allo stile di vita e ai gusti delle nuove classi emergenti dell’allora città di Edo, oggi Tokyo. L’appuntamento in auditorium vedrà una dimostrazione a cura di Silvana Mattei, maestra di ikebana della scuola Ohara di Roma. Silvana Suiyo Mattei, è "grand master" della Scuola Ohara di Ikebana (il più alto grado conferito dalla Scuola Ohara) e percorre la "Via dei fiori" da più di quarantasette anni. Mattei è anche presidente dello "Ikebana Sakura Rome Ohara Chapter", membro dell’Ikebana International e dell’European Ohara Teachers Association. Da sempre dedita allo studio del mondo vegetale e affascinata dalla cultura giapponese, nell’ikebana ha trovato un felice punto d’incontro tra queste sue due passioni. Ha dedicato la sua vita alla diffusione della conoscenza di quest’arte in Italia e all’estero attraverso corsi, seminari, dimostrazioni e conferenze. Da molti anni collabora con l’ambasciata del Giappone in Italia, realizzando composizioni di ikebana in occasione di eventi ufficiali di rappresentanza. Si chiude con l’evento di giovedì il ciclo di appuntamenti che ha accompagnato la mostra in questi mesi, indagando alcuni aspetti dell’arte del grande maestro Hokusai e i riflessi sul collezionismo nell’Italia di fine Ottocento, con critici d’arte, storici e professori. L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - registrazione obbligatoria. Prenotazione online attraverso il sito www.eventbrite.it.

S.T.