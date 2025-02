Mostra delle tradizioni storiche. Nuova sala e nuovo allestimento

PISA

Un nuovo spazio espositivo per la mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. Solo pochi mesi fa, nei locali dell’ex anagrafe, a Palazzo Gambacorti, erano stati inaugurati i locali, intitolati alla memoria di Umberto Moschini, ex presidente degli amici del Gioco del Ponte, tra i protagonisti della ripresa della manifestazione nei primi anni ‘80. Ora i locali si ampliano, crescono e si arricchiscono con un allestimento rinnovato. Ad annunciarlo è stato direttamente dall’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, che ha illustrato i prossimi passi del progetto. "Dopo la prima fase successiva all’inaugurazione – spiega Bedini – stiamo tornando a lavorare sulla mostra permanente, che presto si amplierà con una nuova sala. Verrà inoltre realizzato un nuovo allestimento, curato da professionisti del settore, suddiviso in cinque aree tematiche, che racconterà in modo più omogeneo e coerente la storia, le tradizioni e l’identità della nostra città". Il percorso espositivo è dedicato alle manifestazioni storiche e simbolo di Pisa, dal Gioco del Ponte alla Luminara, e in questi mesi ha già richiamato un pubblico numeroso. Ma, come sottolinea Bedini, il museo è diventato anche un punto di riferimento per i cittadini: "Si è creato un vero e proprio effetto calamita tra gli appassionati, con molte persone che hanno scelto di donare gratuitamente oggetti di valore storico per arricchire la collezione". Con il nuovo spazio e il riallestimento, l’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo della mostra come attrazione turistica e polo culturale: "La nuova sala e il nuovo allestimento ci permetteranno di valorizzare ulteriormente questo nostro patrimonio, anche al di fuori dei confini locali", afferma Bedini. Nei prossimi giorni partirà inoltre una campagna di comunicazione e affissioni per promuovere il museo, rivolgendosi sia ai cittadini che ai visitatori. La mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa si trova al piano terra di Palazzo Gambacorti, sede del Comune, ed è aperta gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Al suo interno tanti elementi della storia tra cui insegne, fiamme, tamburi, targoni, morioni, quadri, costumi storici del ‘700 e dell’edizione del 1935. L’allestimento presenta anche due plastici, entrambi realizzati nel 2003 in occasione del convegno "Pisa e il Mediterraneo" da Franco Gizdulich e recentemente restaurati e restituiti alla città grazie al contributo del Comune di Pisa e Fondazione Pisa.

Michele Bufalino