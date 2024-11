Sbanda alla rotatoria di Ospedaletto. Sbalzato dall’auto, muore sul colpo. Chi era la vittima

Ospedaletto (Pisa), 5 novembre 2024 – Tragedia ieri mattina, intorno alle 5.50, alla rotatoria di Ospedaletto, nei pressi dell’intersezione tra la strada regionale 206 e via Bellatalla. Riccardo Giovannetti, 42 anni, nato a Livorno ma residente a Cascina, ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon. L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo che l’auto si è ribaltata finendo fuori strada e fermandosi contro una siepe.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale, Giovannetti avrebbe perso il controllo del veicolo proprio in prossimità della rotatoria. L’auto, una Lancia Ypsilon, ha sbandato improvvisamente e si è capovolta, trasformando l’asfalto in uno scenario di morte. L’impatto violento ha fatto sì che l’uomo fosse scaraventato all’esterno del veicolo, dove il personale del 118, giunto immediatamente sul luogo, lo ha trovato riverso. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari, per Giovannetti non c’è stato nulla da fare. L’uomo, che aveva compiuto da poco (il 26 ottobre) 42 anni, infatti, è deceduto praticamente sul colpo.

Tra le possibili cause dell’incidente, oltre alla velocità e alle condizioni della strada, non si esclude una distrazione o l’oscurità: alle 5 del mattino, infatti, non era ancora albeggiato e la scarsa visibilità potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. L’orario, inoltre, con le strade quasi deserte, potrebbe aver ritardato l’arrivo dei soccorsi, che si sono trovati di fronte a una scena ormai senza speranza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e all’automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Pisa, che ha provveduto a effettuare i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno ora vagliando le possibili cause della perdita di controllo del veicolo, anche se al momento non risultano altri mezzi coinvolti. La salma invece è stata trasporta a Medicina Legale.

EMDP