Morto in moto sarà disposta l’autopsia

I mezzi, si apprende, sono sotto sequestro e la salma a disposizione del magistrato. Ci sono ancora approfondimenti in corso sul drammatico incidente stradale nel quale lunedì pomeriggio ha perso la vita Oleksandr Semerey, operaio di 29 anni, che con la sua moto si è scontrato frontalmente contro un camion che viaggiava nella direzione opposta. Il giovane, da quanto abbiamo appreso, stava tornando dalla fabbrica, alle Officine Catarsi nel comune di Calcinaia. Semerey, originario della Bielorussia, era residente a San Benedetto di Cascina. Invece la morte l’ha atteso lì, sull’Arnaccio, poco prima delle 18, in prossimità dell’incrocio che porta a Santo Stefano a Macerata. L’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale di Cascina immediatamente intervenuta per i rilievi di rito e di legge: riscontri, misurazioni e testimonianze potranno dare un copione all’accaduto da sottoporre alle valutazioni della Procura della Repubblica. Il 29enne – è emerso – era molto apprezzato nell’ambiente di lavoro e la tragedia ha gettato nella sconforto i colleghi e gli amici. Un giovane pieno di vita, Semerey che si era fidanzato da non molto tempo. Un destino davvero crudele, su una strada tristemente nota per incidenti gravissimi o mortali, si è messo purtroppo tragicamente in mezzo tra lui e la vita.

C. B.