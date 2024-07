Morte del pallavolista in ospedale. Sono cinque i sanitari indagati

di Antonia Casini

Sono cinque, al momento, i sanitari iscritti nel registro degli indagati per la morte di Danilo Cremona. Un atto, anche a loro garanzia, per permettere ai tre infermieri e due medici del Pronto soccorso di essere rappresentati durante l’autopsia che si è tenuta nei giorni scorsi. Decesso (per aneurisma cerebrale) del pallavolista 32enne in ospedale a Pisa, dopo l’apertura dell’inchiesta e l’acquisizione delle cartelle cliniche, le indagini proseguono. Il campione, per tutti Corry, avrebbe giocato in serie D maschile nella prossima stagione sportiva 2024-2025. Il giovane sportivo aveva accusato un malore in campo, una settimana fa, durante uno dei tornei di Green Volley, che si erano disputati due weekend fa a San Giuliano Terme. Era stato soccorso "subito", vista la presenza nell’area di un’ambulanza e di una seconda arrivata in "12 minuti", avevano ricostruito i vertici del 118. Era stato poi portato al Pronto soccorso di Cisanello in codice giallo. Il 32enne aveva raccontato di avere avuto "un forte mal di testa" e vomito. Intorno alle 21.30 aveva chiesto di andare in bagno. Ma "non usciva più", così i sanitari hanno sfondato la porta trovandolo già incosciente. A questo punto è stato trasferito nel reparto di Neurorianimazione in condizioni gravissime.

Che cosa è accaduto nel frattempo? E la morte si sarebbe potuta evitare? Domande alle quali gli agenti della polizia di Stato (coordinati dal pubblico ministero Guiancarlo Dominijanni) stanno cercando di rispondere. Fondamentali saranno i risultati dell’autopsia, l’esame sul corpo e quello tossicologico di routine che richiederà un po’ più di tempo.

"Voglio stringermi con tanto affetto alla famiglia del Desio Volley Brianza per la prematura ed improvvisa scomparsa di Danilo Cremona noto nell’ambiente come Corry. Davvero poche parole", uno tra i pensieri rivolti allo stesso giovane e ai suoi cari da parte del sindaco di Desio, Simone Gargiulo. "Riposa in pace".

Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Lomagna in provincia di Lecco.