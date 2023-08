Addio alla dottoressa Filippetti. "Medico solare ed empatico"

Pisa, 23 agosto 2023 – Dopo una lunga malattia è scomparsa la dottoressa Elisa Filippetti, a soli 42 anni ancora da compiere. A seguito degli studi al Liceo Scientifico Galilei di Castelnuovo Garfagnana si era brillantemente laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, dove si era specializzata con 110 e Lode in Igiene e Medicina Preventiva. Recentemente aveva vinto un concorso come dirigente medico nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest dove avrebbe preso servizio. La dottoressa Filippetti non era soltanto una professionista colta e preparata, autrice di numerosi articoli scientifici, ma anche un medico di grande empatia, solare e rispettosa, ben voluta da tutti.

Elisa lascia nello sconforto le due comunità garfagnine, quella di Minucciano, di cui è originario il padre Alfredo e dove abitava la famiglia, e quella di Vagli, paese natale della madre, la prof Anna Maria Lorenzoni, conosciuta insegnante di materie letterarie ora in pensione.

A nome della comunità medica ed universitaria, esprimono il loro "cordoglio" il dottor Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Pisa, e il prof. Angelo Baggiani, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa. Il prof. Gaetano Privitera, professore emerito di Igiene e Medicina preventiva ed ex direttore della Scuola di Specializzazione (in cui la dott.ssa Filippetti si era specializzata) ha ricordato: "Elisa ha subito dimostrato la sua passione per la sanità pubblica, partecipando sia ad attività di ricerca che alle attività di direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, occupandosi in particolare di gestione del rischio e sicurezza del paziente. Chi la ha conosciuta ne ha sempre apprezzato la competenza, il buon carattere e la grande disponibilità nei confronti dei colleghi, in cui lascerà un indelebile ricordo e il rammarico per la prematura perdita di una promettente professionista".

Giulia De Ieso