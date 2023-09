Morione Il premio pisano

di Michele Bufalino

Torna, per l’edizione 2023, il premio "Il Morione" il tradizionale riconoscimento che l’Associazione Amici del Gioco del Ponte assegnano ai migliori partecipanti del corteo della tradizione storica pisana. Istituito nel 1987, il riconoscimento va a specifici personaggi di Tramontana e Mezzogiorno, ma anche al corteo dei giudici. L’appuntamento per la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori è fissato per venerdì 22 settembre alle 17 alla Sala delle Baleari del Comune di Pisa. "Siamo ormai arrivati all’edizione 36 di questo premio - racconta Stefano Gianfaldoni, presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte -. Il premio si rivolge ai figuranti che rivestono un ruolo di grande importanza nel successo della tradizione storica. E’ un appuntamento fisso del Giugno Pisano, anche a settembre, per mantenere alta l’attenzione per il Gioco". Oltre al premio "Morione", viene assegnato anche il "Morione d’onore". A tal proposito, Gianfaldoni illustra la novità di quest’anno: "Torneremo ad assegnare il Morione d’Onore, il riconoscimento che non era più stato assegnato dalla morte di Umberto Moschini e che, da questa edizione, è abbinato alla sua memoria - racconta il presidente degli Amici del Gioco -. Non si assegnerà più sempre, ma solo quando ci sarà davvero qualcosa di onorevole per il Gioco del Ponte. L’abbinamento è a nome del nostro compianto ex presidente e impone un livello di impegno e contributo veramente meritevole".

Per l’edizione 2023 il riconoscimento andrà, per ciò che concerne le due parti, al miglior capitano di squadra, al maggiore sergente, al maestro di campo e all’alfiere sbandieratore. Per il corteo dei giudici invece si assegnerà tra gli addetti all’orologio. Infine la decisione è stata affidata alla giuria composta non solo dai giornalisti rappresentanti delle testate La Nazione, Il Tirreno, Granducato e 50 Canale, quindi gli esperti Massimo Catastini, Eugenio Ricci, Gabriele Guidi, Francesco Ciacchini, Mariano Bizzarri, Aldo Paradossi, Gennaro Oliva e Massimo Del Grande. "La premiazione - conclude il presidente degli Amici del Gioco Stefano Gianfaldoni - avverrà come sempre nella sala delle Baleari. Ringraziamo pubblicamente chi ha operato e ha contribuito all’operato, al successo e alla continuità del nostro Gioco del Ponte".