Morione d’onore a Bizzarri. Da 40 anni "serve" il Gioco

Il premio "Morione", promosso dall’associazione Gioco del Ponte, quest’anno ha visto anche la consegna del "Morione d’onore" premio "Umberto Moschini" a Francesco Bizzarri per i suoi 40 anni a "servizio" del Gioco del Ponte. Bizzarri iniziò nel 1983 come cavaliere di Mezzogiorno, ruolo che ha ricoperto fino al 1985, poi l’allora Luogotenente Generale Umberto Moschini lo volle far sfilare al posto suo a cavallo dal 1986 al 1989, prima di restare in carica per 10 anni (dal 1990 al 2000) come Luogotenente Generale di Mezzogiorno. Dal 2001 al 2003 Bizzarri è stato generale di Mezzogiorno, partecipando anche alle riunioni per redigere il nuovo regolamento del Gioco. E’ stato membro del Consiglio degli Anziani dal 2003 al 2012 e nel 2013 è stato nominato di nuovo Luogotenente Generale. E’ rientrato a far parte del Consiglio degli Anziani fino al 2023. Tra le iniziative di Bizzarri per valorizzare il Gioco, il gemellaggio della Parte di Mezzogiorno con la contrada senese dell’oca, il corteo dentro la base di Camp Darby, il concerto di Bocelli al teatro "Verdi" per festeggiare la vittoria di Mezzogiorno del 1994 e il successo del tenore a Sanremo.