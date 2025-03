Monumenti: il nuovo organo debutta nella Cattedrale di Santa Maria Assunta

Pisa, 31 marzo 2025 – L’organo della Cattedrale avrà una nuova consolle che andrà a sostituire l’attuale, in servizio ormai da 45 anni. L’Opera della Primaziale Pisana ha voluto ringiovanire il grande organo della Cattedrale con la sostituzione della consolle a 4 manuali costruita nel 1980 dalla ditta Mascioni di Cuvio Varese, con una realizzata secondo le novità e la tecnologia che la tecnica organaria ha raggiunto negli ultimi anni.

La nuova consolle avrà un design unico progettato e realizzato per il Duomo di Pisa, con un richiamo diretto ad elementi caratteristici degli arredi architettonici e con l’utilizzo di parti lignee pregiate.

Anche la nuova consolle sarà dotata di 4 tastiere da 61 note e una pedaliera da 32 pedali, i comandi saranno realizzati mediante tiranti a pomello servoassistiti. Sarà dotata inoltre di un display touch screen e sensori di prossimità per la personalizzazione delle impostazioni dei registri che a sua volta saranno fruibili attraverso un Sequencer da oltre 30.000 combinazioni. Saranno inoltre aggiunte funzioni innovative per le esecuzioni di musica contemporanea a livello internazionale, che la vecchia consolle non aveva in dotazione.