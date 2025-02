Montespertoli dilaga. Ponsacco zona playout

Mobilieri Ponsacco 0Montespertoli 2

PONSACCO: Lampugnano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (18’st Regoli), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco, Pini. All. Tocchini.

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi (15’st Cremonini), Calonaci, Pecci, Rosi (25’st Anihcini), Corsi, Lotti (40’ st Vangi), Maltomini, Gasparri. All. Sarti.

Arbitro: Morongiu di Livorno

Marcatori: 13’ Rosi, 80’ Cremonini

Note: Amm. Fiaschi, Mister Tocchini.

Ponsacco - Le ultime tre vittorie consecutive dei Mobilieri annunciavano una squadra in ripresa e con giuste motivazioni per cercare di rimontare una graduatoria che mirava alla salvezza. Speranze dei Mobilieri subito riposte in un avvenire che annuncia la prospettiva dei play out dopo aver concesso alla gagliarda squadra del Montespertoli i tre punti frutto di autentici "bonus dei rossoblu, oggi non solo deconcentrati. Lo scampato pericolo dei gialloverdi al 9’ su rasoterra di Andreotti, è stato subito capitalizzato dal Rosi al 13’ su ingenuo regalo di Lampugnano nel disimpegno di una palla in area. La ripresa ha visto un Ponsacco in attacco continuo, ma il portiere Romano ha ben risposto a Pallecchi al 9’, Andreotti 19’, ed è stato straordinario al ‘39 su Marrocco. Il gelo al Comunale è arrivato su stoccata imprendibile di Cremonini al 35’ favorito da una disattenzione di Regoli.

Luciano Lombardi