Molina Mon Amour, una cena per il 31 agosto nel ricordo di Alessandro Della Croce

Pisa, 21 agosto 2024 - Anche nell'estate 2024 si rinnova il tradizionale appuntamento con la cena di Molina mon amour. Ma, a differenza del passato, l'evento slitta all'ultimo sabato del mese, quindi al 31 agosto. Il luogo non cambia, sarà sempre l'ex asilo "nella Buca", in via Antonello da Messina 9 (a Molina di Quosa), alle 20. Si chiude un'estate di transizione per l'associazione molinese, che si prepara a tornare con il classico cartellone di eventi a partire dai prossimi mesi. La serata è dedicata, come sempre, ad Alessandro Della Croce, il "Topino", socio fondatore di Molina mon amour scomparso qualche anno fa. È già possibile prenotare il proprio posto recandosi al tabacchino di Paola e Sandra a Molina, in piazza don Bertini (piazza della chiesa). Il costo è di 20 euro e occorrerà depositare un acconto di 10. Eventuali allergie, intolleranze o richieste particolari andranno specificate al momento della prenotazione. La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Carlo Boccacci. Per qualsiasi informazione su menu e prenotazioni: 379 1913131. Ecco il menu a cura del gruppo cucina di Molina mon amour, che organizza la serata: Crostino con funghi champignon Tortelletta con crema di formaggi e cipolla caramellata Pomodoro ripieno Lasagne al ragù Spiedino di carne e verdure con salsa di accompagnamento Gelato alla crema con salsa ai frutti di bosco e cialda Acqua, vino, caffè