Molina mon amour: “#Grembiuli e tacchi a spillo”

San Giuliano Terme 17 marzo 2025- Si avvicina il secondo appuntamento con il Teatro nel Magazzino 2025 di Molina mon amour. Sabato 22 marzo è in programma "#Grembiuli e tacchi a spillo", spettacolo scritto da Simona Fruzzetti e interpretato sul palco da Daniela Bertini e Luca Erriquenz, con le immagini a cura di Laura Fabbri e presentato dall'associazione culturale Il Gabbiano. Ideazione e rielaborazione drammaturgica di Daniela Bertini. Appuntamento dalle 20 con la cena a buffet a cura del gruppo cucina, mentre lo spettacolo inizia alle 21. Il Magazzino di Antonio è in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa. La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare scrivendo al 3791913131 (solo WhatsApp). Ingresso riservato ai soci di Molina mon amour. Il costo è di 20 euro. "Daniela Bertini è pronta a portare sul palco i "deliri quotidiani" di una donna intelligente, divisa tra il grembiule di cucina e la sua vita attiva tra mille impegni e passioni, con o senza tacchi a spillo, insieme a dei comprimari di tutto rispetto: il Santo, la figlia, i Goffredi, le Palmire: personaggi che sono presentati dalla vivace penna di Laura Fabbri. Riderete, penserete, vi ritroverete in quello che verrà detto, recitato, letto. E pure cantato. Perché accanto a Daniela, in scena, c’è il maestro Luca Erriquenz, musicista, cantautore, insegnante di musica e canto, che interagisce con lei con canzoni della nostra tradizione cantautorale italiana ma anche con brani stranieri ben amalgamati nello spettacolo, tra screzi, seriosità e amenità. Quasi un "one woman show", insomma, in cui musica e testo sono strettamente intrecciati, il tutto condito in "salsa social" (da qui quell’hashtag nel titolo)".