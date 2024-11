Modì, Vita di Amedeo Modigliani. All'Arsenale incontro con il regista Franco Brogi

Pisa, 12 novembre 2024 - Franco Brogi Taviani presenta in sala all’Arsenale "Modì”, il film che nel 1988 ha tracciato il ritratto del pittore toscano con grande partecipazione, rispetto, eleganza. Il regista incontrerà il pubblico al Cineclub pisano venerdì 15 novembre, in occasione della mostra Les femmes di Modigliani, allestita presso la galleria "Eclektica Art Meinung" di Pisa.

Biografia.Tutto è eccessivo nella biografia di Amedeo Modigliani, uno dei più grandi artisti figurativi del XX secolo. La nascita a dir poco rocambolesca, la giovinezza a Livorno, la precoce partenza per Parigi, l’uso distruttivo di alcol e droghe, gli amori difficili, tormentati, tragici. Amedeo, nel film di Franco Brogi Taviani, è un bambino prodigio che si dedica alla pittura. Trascorre la giovinezza a Parigi ma diventa un alcolizzato e nei vari caffè cerca l'ispirazione. Durante la prima guerra mondiale alcune sue opere vengono esposte in un'importante galleria. Ha una relazione con Beatrice che però ben presto lo abbandona. Dopo la guerra a Londra espongono i suoi quadri ma la sua pittura è ritenuta difficile e poco commerciale. Modì poi non gode nemmeno di buona salute. Gli ultimi anni sono penosi.

La storia del Cinema Arsenale. Fondato nel 1982, il Cineclub Arsenale è una realtà culturale che opera a Pisa nella promozione cinematografica, realizzando festival, rassegne, incontri e progetti per le scuole. In oltre 40 anni di storia è divenuto un punto di riferimento del territorio toscano, e nel 2014 è stato insignito del Premio come Miglior Cinema d'Essai assegnato da Agis-Fice. Ogni stagione il Cineclub proietta oltre 200 film, privilegiando il cinema di qualità, le opere prime, i classici della storia del cinema, il cinema documentario, quello indipendente e le versioni originali con particolare attenzione al Cinema Europeo, e negli anni sono stati ospiti nomi illustri del panorama cinematografico internazionale come Pedro Almodovar, Wim Wenders, Margarethe von Trotta, Peter Greenaway, Dario Argento, Nanni Moretti, Toni Servillo, Gabriele Salvatores, Marco Bellocchio e Pupi Avati.

Stage di recitazione. Intanto sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 14 alle 19, andrà in scena lo stage di recitazione condotto da Chiara Basile Fasolo. La grande novità di quest’anno è la possibilità per i partecipanti allo stage di essere selezionati per le riprese della terza stagione di Sogno Italiano, su Prime Video, in primavera. Gli allievi potranno quindi fare un’esperienza diretta sul set, sia come attori che come comparse, un’opportunità che può rivelarsi un primo passo concreto nel mondo dello spettacolo.