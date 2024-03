Modelleria e rifinizioni. Opportunità nel conciario

E’ indetta la selezione per un posto da aagazziniere per azienda settore prodotti chimici per concerie.

La risorsa dovrà occuparsi dell’accettazione in entrata e in uscita, carico e scarico prodotti, gestione giacenze. Orario full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco. Si cerca anche modellista per azienda cliente settore calzaturiero. In particolare dovrà occuparsi della modelleria di suole per le calzature. Richiesta preferibilmente precedente esperienza nella mansione, valutiamo anche profili junior da formare che abbiano svolto un percorso di studi in ambito artistico e con buon occhio per il disegno. Uso del Cad Rhinoceros. Orario di lavoro full- time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Montopoli. E’ inoltre disponibile un tirocinio nel reparto rifinizione per azienda cliente settore conciario. La risorsa seguirà tutta la parte relativa alla produzione della pelle, uso dei macchinari per la rifinizione pellame e magazzino. Zona di lavoro Castelfranco. (Fonte Orienta Spa Santa Croce).