Modartech, la moda del futuro, al Festival della Robotica

Pisa, 23 maggio 2024 — Il futuro della moda tra reale e virtuale. Dalla progettazione in 3D alle sperimentazioni e personalizzazioni di capi e modelli grafici, fino all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale. Artigianalità, ricerca ed alta tecnologia si fondono negli outfit degli studenti di Istituto Modartech, che nell’ambito del Festival della Robotica di Pisa (24-26 maggio) presenta, sabato 25 e domenica 26 maggio, nell’area Expo della Stazione Leopolda, una serie di capi con le rispettive virtualizzazioni 3D, per mostrare al pubblico il risultato di tecniche di progettazione e prototipazione acquisibili attraverso il nuovo Master in Fashion Hi-Tech, promosso dalla scuola di alta formazione di Pontedera insieme all’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Un percorso di studi altamente innovativo e per molti aspetti unico a livello internazionale, riconosciuto dal MUR con rilascio del Diploma di Master di 1° livello, che unisce l’alta formazione con il mondo universitario di eccellenza, per formare figure professionali in grado di applicare tecnologie intelligenti a prodotti esteticamente attraenti e funzionali. Un’opportunità che gli interessati avranno modo di approfondire all’interno dell’area espositiva dell’Istituto Modartech, durante la kermesse. Qui il team orientamento della scuola illustrerà la proposta formativa del Master, che partirà ad ottobre 2024 e si concentrerà in particolare sulle tecniche di progettazione e prototipazione di capi ed accessori tecnologicamente avanzati, focalizzandosi sull’impiego di nuove tecnologie come il 3D Design, che permette di integrare il mondo fisico e quello digitale in modi innovati e rivoluzionari trasformando l'intero processo di creazione, produzione e distribuzione dell’abbigliamento e degli accessori. La virtualizzazione consente infatti di creare materiali innovativi, ampliando le possibilità stilistiche dei prodotti, ma anche di ottenere la realizzazione di design complessi difficilmente raggiungibili con le tecniche tradizionali. Un’opportunità utile anche per ridurre sprechi di materiali ed essere quindi più sostenibili. Il Master è volto a formare i futuri designer, giovani creativi in grado di progettare prodotti moda innovativi, acquisendo competenze nell’ambito di materiali tradizionali e intelligenti, 3D CAD design, fashion design, design dell’accessorio, design di prodotto, modellistica avanzata, prototipia e sistemi di sensorizzazione, in un mix vincente tra fashion, design e tecnologia. Un Master che guarda al futuro e fortemente orientato al mondo del lavoro, tanto da contare già sull’interesse di brand internazionali quali Giorgio Armani Operations, Herno, Pattern Group e Valentino. Le iscrizioni al Master in Fashion Hi-Tech di istituto Modartech sono già aperte e si rivolgono a coloro che hanno conseguito una laurea o un Diploma accademico di primo livello, oppure un altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo e coerente con il percorso formativo. Chi vorrà conoscere nel dettaglio il programma, la faculty e gli sbocchi professionali potrà fare rotta su Pisa, dove sarà possibile conoscere quale sarà la moda del futuro.