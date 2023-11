Mobilità green, global service. Via libera al regolamento

Un global service della mobilità green. E’ l’idea di Comune e Pisamo per lo sharing di mezzi ecologici che è stata messa nero su bianco sul regolamento che verrà approvato nella prossima seduta del consiglio comunale. Si sceglierà dunque un unico player per il noleggio di monopattini, bici elettriche e biciclette muscolari e, ma solo in una seconda fase, un altro soggetto per il noleggio di scooter elettrici. Il dimensionamento massimo delle flotte operative complessivamente ammesse a operare sul territorio sarà composto da 600 bicilette elettriche, 400 muscolari e 600 monopattini. Il regolamento inserisce anche la possibilità di immettere sul mercato, ma solo in una fase successiva e non ancora definita, 300 scooter elettrici. La scelta di un unico player sul mercato della mobilità in sharing (con la successiva aggiunta di quello per il noleggio degli scooter elettrici), permette di unificare "sistemi a differente redditività ma omogenei sotto il profilo gestionale" garantendo da una parte "importanti economie operative e, dall’altra, generare un flusso di ricavi tale da rendere sostenibile l’esercizio di tutti i modi e assicurare alla città la presenza di un efficace servizio di bike sharing senza oneri per la pubblica amministrazione". Non solo, "essendo differenti i margini operativi garantiti da monopattini e biciclette, gli operatori sarebbero propensi a offrire solo la modalità più redditizia, cioè il monopattino elettrico, e costringerebbe gli eventuali gestori del solo servizio di bike sharing, sempre che siano presenti, a ridurre i livelli di offerta e a praticare tariffe più elevate, con perdita di benessere sociale, o a richiedere una quota di contribuzione all’amministrazione comunale". Insomma, la filosofia adottata da Comune e Pisano è garantire un servizio efficiente e tariffe vantaggiose. Nel bando di gara si prevederà che l’operatore proponga "meccanismi premianti nei confronti degli utilizzatori delle biciclette muscolari, quali ad esempio sconti in funzione dei chilometri percorsi". Infine, il regolamento fissa precise prescrizioni per la circolazione: non più di 6 kmh in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via U. Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, piazza delle Vettovaglie, piazza San Omobono, via Cavalca, piazza Dante, piazza Torricelli; 20 kmh in tutto il resto del territorio comunale e conduzione a mano in piazza dei Miracoli.

Gab. Mas.