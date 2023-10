Misù, un nuovo... "dolce" locale. E vicolo del Vigna torna a splendere

Due locali, un solo vicolo. Restituito alla fruizione collettiva. E ripulito da degrado e pusher. Nuova vita per il vicolo del Vigna, che ’collega’ Lungarno Pacinotti a piazza delle Vettovaglie e che da oggi, dopo l’apertura dei mesi scorsi di Scento, vede la nascita di un nuovo locale: Misù, che offre alla clientela oltre 50 tipi diversi di tiramisù, il dolce più amato dagli italiani e sempre più apprezzato anche dagli stranieri. In mezzo il vicolo che negli ultimi anni era stato in preda al degrado e che ora vive finalmente una nuova vita, proprio grazie all’investimento dei privati che hanno potenziato ritinteggiato il muro e potenziato la pubblica illuminazione. "Sono sempre stato convinto - spiega Alessandro Trolese, titolare dei due locali - che quando un imprenditore apre un nuovo locale deve impegnarsi anche per valorizzare l’ambiente circostante. Noi con Scento e Misù abbiamo provato a farlo". Oggi alle 18 è in programma l’inaugurazione dei due locali (per Scento che è già in attività da tempo si tratta di un brindisi con le istituzioni) e sarà l’occasione per tanti cittadini di toccare con mano il cambiamento.

"Ho scelto di dare una mano ad Alessandro - racconta Fabrizio Fontani, imprenditore nel settore turistico e balneare - perché sono pisano e innamorato della mia città. Sono convinto che se ciascuno di noi facesse anche un piccolo gesto, come quello che ho fatto io, la città farebbe un decisivo scatto in avanti. Mi sono sempre considerato un uomo del fare e applico questa mia prerogativa in ogni contesto in cui mi senta coinvolto". Saluta con soddisfazione la nuova apertura anche Nicola Piegaja, titolare del Royal Victoria Hotel, che ha affittato il fondo commerciale di Misù a Trolese: "Completiamo un disegno che abbiamo avviato negli anni scorsi, riproponendo attività commerciali con radici nella nostra storia. Nei nostri fondi operavano infatti un barbiere, e oggi c’è una barberia, una sartoria dove ora c’è un negozio di abiti femminili, una storica libreria dove c’è la libreria per ragazzi e un pubblico esercizio, dove apre Misù, come testimoniano gli affreschi ottocenteschi o di inizio novecento che raffigurano attività di somministrazione".

Infine, Matteo Anconetani presenta l’offerta commerciale: "Offriamo oltre 50 tipi di tiramisù, anche per celiaci e intolleranti al lattosio: da quello tradizionale, a quelli alcolici al moijto, alla crema di baileys, alla grappa barricata. Ma anche alla frutta o al miele. Il locale sarà aperto ogni giorno dalle 11 fino a tarda sera e i clienti potranno chiedere il loro tiramisù preferito che sarà guarnito e montato a vista. Al dolce abbiniamo anche pranzi a base di pasta fresca".

