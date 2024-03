Missione-Pasquetta. Lavori al "Curvino" avanti a ritmo serrato

Procedono spediti i lavori al "curvino" dell’Arena Garibaldi, con l’obiettivo della riapertura del settore in vista della partita con il Palermo dell’1 aprile. Con l’apertura imminente del settore della Curva Nord, i tifosi pisani potranno finalmente tornare a sostenere la propria squadra con ancora più entusiasmo, in un ambiente rinnovato e sicuro. Si tratta di una data molto attesa perché segnerà, molto probabilmente, anche il ritorno dei tifosi della Curva Nord, rimasti fuori da due mesi, nel proprio settore. Le tempistiche previste per il completamento dei lavori per il momento sembrano rispettate, con un totale di 15 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori, che hanno preso il via lo scorso 12 marzo. Soltanto una volta ultimati gli ammodernamenti e la messa in sicurezza del settore sarà necessario un parere finale da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dopo un sopralluogo aggiuntivo. Società nerazzurra e Comune di Pisa puntano sulla sosta per le nazionali, con assenza di gare nell’impianto pisano, per accelerare il più possibile le tempistiche. L’idea è di concludere i lavori per la fine della prossima settimana, massimo l’inizio di quella successiva, in tempo per ricevere l’ok da parte delle autorità e la cartina dettagliata da implementare per poter mettere in vendita i tagliandi per Pisa-Palermo. Come noto è stato necessario effettuare lavori di manutenzione e adeguamento normativo, compreso il miglioramento antisismico delle strutture. A seguire, verranno realizzate opere accessorie all’adeguamento e infine sarà effettuata la fornitura e il montaggio di nuovi seggiolini. Il miglioramento antisismico del settore della Curva Nord è stato particolarmente dettagliato, con un progetto esecutivo che comprendeva una relazione tecnica di 17 pagine, includendo uno schema degli interventi e specifiche delle imbottiture per garantire la sicurezza degli spettatori. Le ditte al lavoro, per 92mila euro di lavori, sono stati assegnati alla ditta Metalcostruzioni di Cascina, a Diemme Elettronica di Pisa, a Omsi di Bologna (per i seggiolini) e, infine, il consolidamento antisismico della zona ovest della Curva Nord è prerogativa di Betonterra Costruzioni di Cascina.

Michele Bufalino