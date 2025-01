Missione in India per la salute orale dei monaci tibetani

Si è conclusa la missione in India di un team di medici e ricercatori delle Università di Pisa, Bologna, Palermo all’Università Monastica Tibetana di Sera Jey e nell’insediamento Tibetano di Bylakuppe, a 300 Km da Bangalore. Scopo principale della missione condurre una campagna di salute e prevenzione orale primaria e secondaria estesa a tutti i ragazzi in età scolare (nelle scuole secolari e in quelle monastiche) e a tutti i monaci over50 anni del Monastero di Sera Jey che conta oltre 3mila monaci, mentre i rifugiati tibetani di Bylakuppe sono oltre 20mila. Con lo screening, che ha coinvolto oltre 1100 tra ragazzi e monaci, sono stati messi in atto circa 400 interventi odontoiatrici urgenti di tipo conservativo e chirurgico.

Il team, che ha trascorso a Bylakuppe il periodo dal 5 al 18 gennaio, era composto da 8 odontoiatri con diversa specializzazione, da una igienista dentale e da un infermiere provenienti da UniPa, dall’Az. Policlinico Universitario e dall’Aoorr “Villa Sofia-Cervello” della stessa città (N. Mauceri, P. Tozzo, L. Calà, M. e V. Coppini, A. Schepis, C. e F. Buttacavoli, G. La Mantia), coordinati dalla prof.ssa Giuseppina Campisi del Dipartimento Bi.N.D. di UniPa. Erano parte dell’equipe odontoiatrica anche i proff. Maria Giovanna Gandolfi e Carlo Prati del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell’Università di Bologna.

L’arrivo del team a Bylakuppe ha coinciso con quello del Dalai Lama, trasferitosi temporaneamente dalla sua residenza di Dharamsala presso il monastero Tashi Lumpo dello stesso insediamento Tibetano. Sua Santità ha voluto ricevere nel corso di una udienza pubblica il team Italiano, ringraziando personalmente tutti i componenti per la preziosa attività di volontariato svolta a favore del suo Popolo.