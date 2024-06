Misericordie, assemblea nazionale. Due giorni dedicati al servizio: "Cascina, capitale del volontariato"

Due giorni dedicati ad una delle realtà associative più operative e preziose a servizio della comunità. Domani e sabato si svolgerà a Cascina l’Assemblea nazionale delle Misericordie d’Italia, presentata ieri mattina nella sede storica della Misericordia cascinese, rimasta un simbolo nel cuore del centro storico, anche dopo l’apertura lo scorso anno del nuovo e moderno poliambulatorio.

Presenti alla conferenza stampa Gianluca Staderini direttore generale della Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, Maurizio Novi presidente del coordinamento provinciale delle Misericordie pisane, Andrea Ceccherini del Consiglio di presidenza nazionale, Emilio Paganelli, Governatore della Misericordia di Cascina e il sindaco Michelangelo Betti.

"Siamo orgogliosi e felici che la nostra città sia stata scelta come sede per questo evento nazionale- ha affermato il governatore Paganelli- anche perché siamo tra le prime associazioni presenti nell’atto costitutivo della federazione nazionale delle misericordie del 1899, quindi tra le fondatrici di questa importante realtà". Le parole del sindaco Betti hanno sottolineato come la grande soddisfazione per la realizzazione della nuova sede, che ha impiegato quindici anni di lavori, sia la testimonianza di come l’associazione sia importante per i cittadini: "per un comune come il nostro è una grande attestazione di un tessuto associativo rilevante sul nostro territorio, un vero punto di riferimento". All’Assemblea parteciperanno duecento Misericordie provenienti da ogni regione d’Italia.

L’inizio dei lavori è previsto per venerdì mattina con i responsabili dei vari settori, nel pomeriggio sarà protagonista un convegno interno sull’Intelligenza Artificiale in ambito socio-sanitario. Sabato mattina avverrà l’apertura dei lavori veri e propri dell’Assemblea con la Relazione annuale del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani e quella del Correttore spirituale nazionale S.E. Mons. Franco Agostinelli, alle 15 ci sarà invece la cerimonia di conferimento delle benemerenze per i volontari dei servizi svolti nelle alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, insieme al riconoscimento per i volontari che hanno permesso di soddisfare al meglio l’impegnativa operazione di evacuazione persone disabili o fragili al confine ucraino.