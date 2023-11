Misericordia. Capuzzi nuovo commissario

L’ex assessore al Sociale, giunta Filippeschi, Sandra Capuzzi è da qualche giorno il nuovo commissario della Misericordia di Pisa. L’annuncio sulla pagina social della Crofraternita. "Con l’incontro di stasera (venerdì, ndr) compiamo un altro importantissimo passo avanti verso il futuro. Il nuovo commissario Sandra Capuzzi ha incontrato i volontari per presentarsi e presentare le linee d’azione ideate per questo commisariamento". "Non possiamo che augurarle buon lavoro ed al contempo ringraziare il commissario uscente Enrico Dini per tutto il lavoro svolto fino a questo momento". Un passaggio di consegne non facile e non sempre sereno per il periodo che stanno attraversando le associazioni e i tanti progetti in corso.