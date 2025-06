Miriam Vitiello del Cnr di Pisa vince un finanziamento europeo milionario

Pisa, 20 giugno 2025 - Miriam Serena Vitiello, fisica originaria di Policoro (MT), e oggi direttrice di ricerca presso l’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr Nano) a Pisa, ha vinto un ERC Advanced Grant, uno dei finanziamenti europei più prestigiosi e competitivi destinati a ricercatori affermati con risultati scientifici di eccellenza. L’ERC Advanced Grant, assegnato dallo European Research Council (ERC), supporta progetti di ricerca ambiziosi e innovativi, capaci di aprire nuove frontiere della conoscenza e della tecnologia. Si tratta di un riconoscimento che testimonia la qualità e il valore internazionale del lavoro di un ricercatore, ed è particolarmente raro e ambito nel panorama scientifico europeo. Il progetto di Vitiello, chiamato NODE (Nanoengineering cutting-edge micro-devices in the far-infrared through advanced material embedding), mira a sviluppare una nuova generazione di dispositivi fotonici miniaturizzati in grado di generare luce nella regione del lontano infrarosso, una parte dello spettro elettromagnetico ancora poco esplorata ma ricchissima di potenzialità. Grazie a materiali quantistici avanzati e a tecniche di nanoingegneria sofisticate, disponibili nei laboratori pisani di Cnr Nano, il progetto punta a realizzare dispositivi compatti e innovativi che potranno avere applicazioni importanti in campi strategici come la sensoristica quantistica, la comunicazione, la diagnostica medica, la biochimica e le tecnologie dell’informazione quantistica. Questo finanziamento, di circa 2,5 milioni di euro, permetterà di sviluppare il progetto nei prossimi cinque anni presso il Cnr Nano di Pisa, istituto di ricerca di punta che si trova inserito nel contesto di eccellenza del Laboratorio NEST, in stretta collaborazione con la Scuola Normale Superiore. Si tratta del quinto finanziamento ERC ottenuto da Vitiello, che in precedenza ha coordinato un ERC Consolidator Grant e tre ERC Proof of Concept, confermando la sua posizione di eccellenza nella ricerca internazionale. Breve biografia Miriam Serena Vitiello, nata a Policoro (MT), ha conseguito il dottorato in fisica all’Università di Bari nel 2006. Dal 2010 guida, presso l’Istituto Nanoscienze del Cnr di Pisa, il gruppo di ricerca di Fotonica THz, e dal 2015 è professore aggiunto in Fisica della materia condensata alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il suo lavoro si concentra sulla nanofotonica, i laser quantistici e i materiali avanzati per l’optoelettronica. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti - tra cui il premio Friedel-Volterra della Società Italiana di Fisica, il premio Sapio Innovazione, il premio Guido Dorso, lo SPIE Early Career Award e, recentemente, lo SPIE Achievement Award 2025, conferito dalla più importante società internazionale nel campo dell’ottica e fotonica.