Mini rassegna a Cascina con Francesco Bottai e Fabrizio Bartelloni

Si intitola "Parole a memoria - viaggio in tre tappe nella canzone d’autore" il ciclo di tre incontri che il cantautore Francesco Bottai e l’avvocato-scrittore Fabrizio Bartelloni porteranno in scena all’interno del festival culturale “Libri lungo le mura”, organizzato dal Comune di Cascina con il contributo della Regione Toscana. In programma nelle prime due domeniche di novembre (5 e 12) e nella prima di dicembre (3), la mini-rassegna si articolerà in un susseguirsi di momenti dedicati alla canzone d’autore, attraverso l’alternarsi di racconto e musica dal vivo. Il primo, domani (alle 17.30 al Bar I Portici, ingresso gratuito), "Assolo", è un excursus sulla carriera artistica dello stesso Francesco Bottai, dagli esordi con I gatti mézzi fino alla sua attuale attività da solista, e prende il titolo dall’omonimo libro (MdS Editore, 2018) in cui sono raccolti molti dei testi delle sue canzoni. Il secondo, "Parole a memoria", mutua il titolo della rassegna (che a propria volta è quello di una canzone dell’album Pezzi del 2006) per raccontare il percorso artistico di un gigante della canzone d’autore italiana, Francesco De Gregori. Il terzo, "L’importante è esagerare", rende invece omaggio a uno degli artisti più geniali e poliedrici del panorama musicale - e non solo - italiano: Enzo Jannacci. "L’idea – racconta Bartelloni – è nata la scorsa estate, dopo una serata che io e Francesco abbiamo fatto a Cascina per presentare il mio ultimo libro, “Alibi” (MdS, 2023). L’assessora alla cultura Bice del Giudice ha molto apprezzato la formula ‘ibrida’, che caratterizza i nostri eventi, e così ci ha invitati a proporle qualcosa per la stagione autunnale; così è nata ‘Parole a memoria’". "Ci sono canzoni – spiega Bottai – che vanno al di là del loro tempo; che sebbene siano nate in un contesto preciso e spesso fortemente caratterizzato, hanno tuttavia una forza evocativa e una profondità in grado di parlare anche agli uomini e alle donne del 2023".