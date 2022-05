Minacce alla madre e tagli alla gola del fratello per soldi: arrestato

San Giuliano Terme (Pisa), 22 maggio 2022 - Prima ha minacciato la madre con un coltello e poi ha colpito con pugni e schiaffi il fratello minore: per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere.

E' successo nel pomeriggio di sabato 21 maggio a Ghezzano, una frazione del comune di San Giuliano Terme, nella provincia di Pisa.

Già in passato la donna aveva denunciato il figlio per maltrattamenti verso di lei e il fratello. E a seguito di questi precedenti e in base a successive indagini effettuate dalla polizia, il giudice del Tribunale di Pisa aveva già decretato la misura di prevenzione del divieto dimora a Pisa per il trentenne. Che però ieri lo ha disatteso, facendo all'improvviso irruzione nella casa di famiglia.

La madre ha subito chiamato la questura per richiedere l'immediato intervento in casa. Così una pattuglia si è recata nell'abitazione di Ghezzano.

Nel frattempo il giovane trentenne aveva tentato di estorcere denaro alla donna. Conoscendo già la situazione, i poliziotti appena arrivati lo hanno rapidamente bloccato. Il giovane poco prima aveva minacciato con un coltello la mamma e poi per fare pressione su di lei per ottenere dei soldi ha picchiato il fratello, più giovane di lui, a cui ha procurato anche dei tagli superficiali al collo con una lametta.

Il trentenne è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e violazione della legge sulle armi e su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.