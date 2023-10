Migranti a Pisa: Segnalazione e Ricerca di Dignitosa Sistemazione

Se Manzoni esortava a risciacquare i panni in Arno per la lingua italiana, alcuni residenti di via Zamenhof e delle Gondole non hanno gradito che alcuni migranti asiatici, risciacquassero i loro indumenti alla fontana monumentale delle Gondole. La Nazione ha verificato che un gruppo di 7-10 asiatici lavavano alle 9 di ieri, i propri indumenti. Stessa cosa succede da questa estate sull’argine sotto il bar ex Salvini. Sciacquano e stendono i panni ad asciugare sui canneti lì sulla sponda. Questi migranti sono costretti a comportarsi così. E dalla loro parte hanno per ora il meteo che tiene. Dalla loro parte hanno anche questura e prefettura ed Unità migranti che stanno cercando di trovar loro una dignitosa sistemazione. Il problema infatti, è a monte. Gli immigrati o richiedenti asilo che vediamo spesso "accampati" in zone cittadine, avrebbero diritto ad entrare in un centro di accoglienza, dove però vengono mandati in primis coloro che arrivano dai flussi e corridoi siciliani. Per i migranti asiatici il percorso è diverso. Il prefetto D’Alessandro è ritornato più volte sull’argomento monitorando sempre la situazione anche quando la Nazione segnalò la presenza di asiatici accampati fuori dalla questura di Pisa. La questione era stata raccontata dalle nostre pagine e ha visto il giornale La Nazione coinvolto nell’approdo ad una soluzione. "Grazie ad una telefonata con una giornalista de La Nazione, siamo riusciti a metterci in contatto con il capo della comunità pakistana a Pisa e l’unità migranti – raccontava il prefetto -. Con loro si è instaurato un dialogo positivo che ci ha permesso di trovare degli alloggi temporanei". Carlo Venturini