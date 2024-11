Migliarino, avanti con i lavori per creare il nuovo impianto sportivo indoor

Proseguono i lavori per la realizzazione dell’Impianto Indoor a Migliarino, nel Comune di Vecchiano, con la posa in opera della pavimentazione. "Dopo un periodo in cui abbiamo avuto un momento di stallo per il reperimento di materiali, la posa in opera della pavimentazione sta procedendo a ritmo serrato", spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Ricordo che il progetto esecutivo prevede una realizzazione in due lotti, per un valore di interventi complessivo di circa 2 milioni e 385.000 euro. Attualmente sono in corso le lavorazioni relative al primo lotto. Le lavorazioni del secondo lotto sono previste nel 2025", aggiunge il primo cittadino. "Si tratta di un’importante struttura polifunzionale che sarà al servizio delle numerose attività portate avanti sul territorio dalle nostre realtà sportive associative locali", sottolinea infine l’assessore allo sport, Andrea Lelli.